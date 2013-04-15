В завалі на шахті «Чайкіно» знайшли тіло третього гірника

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Макіївському теркомі Андріана Топалова.

За його словами, загиблого гірника, прохідника 1972 року народження, було виявлено в ході пошуково-рятувальної операції на шахті «Чайкіно» сьогодні о 13.40, але зараз рятувальники дістають загиблого гірника з-під вугілля, що обрушилося. Через концентрацію метану, що періодично підвищується, всі роботи з розчищення завалу ведуться вручну.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня о 16.57 на шахті «Чайкіно» ДП «Макіїввугілля» на горизонті 1100 метрів стався раптовий викид гірничої маси і метану. В цей час у шахті працювали 124 шахтарі, з них на аварійній ділянці – 9, троє з яких потрапили під завал – гірничий майстер 1965 р. н., машиніст гірничих виймальних машин 1975 р.н. і прохідник 1978 р.н.

З шахти було евакуйовано 121 гірника, роботу шахти зупинено.

О 6.15 рятувальники виявили тіла двох гірників. За фактом аварії на шахті «Чайкіно» розпочато розслідування.

Відомості за фактом цієї аварії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України.