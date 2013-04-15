У Запоріжжі жінку-держвиконавця злісний боржник зустрів кулаками

17:45, 15 квітня 2013
Суспільство
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У Запоріжжі скоєно напад на жінку-держвиконавця, яка намагалася оцінити матеріальний стан сім'ї боржників за послуги теплопостачання.

Жінка одержала тілесні ушкодження, кваліфіковані медиками, як легкі / Фото : news.flp.ua

Про те УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі прокуратури Запорізької області. 11 квітня о 18.00 25-річна жінка – державний виконавець відповідно до рішення Шевченківського суду Запоріжжя, винесеного за позовом концерну «Міські теплові мережі» сім'ї боржників, прийшла для перевірки майнового стану сім'ї. Проте 31-річний син господарів квартири накинувся на неї з кулаками.

У результаті події жінка одержала тілесні ушкодження, кваліфіковані медиками, як легкі.

Як повідомили у прокуратурі, за фактом того, що сталося, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 КК України (умисне спричинення співробітникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконання ним службових обов'язків).

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