У Маріуполі прокуратура розслідує факт знущання над школяркою

Як повідомили УНІАН у прес-служби прокуратури Донецької області, прокуратурою Маріуполя встановлено факт протиправних дій, скоєних учнями однієї з загальноосвітніх шкіл стосовно неповнолітньої школярки.

Відомості за даним фактом внесені сьогодні, 15 квітня, до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.127 (катування) КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Особи, причетні до зазначеного кримінального правопорушення вже встановлені. З ними проводяться слідчі дії.

У прокуратурі підкреслили, що поза увагою органів прокуратури не залишилася і бездіяльність педагогів. Відомості за фактом приховування інформації про кримінальне правопорушення також сьогодні, 15 квітня, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.1 ст.396 (приховування злочину) КК України. Максимальний термін покарання даної статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Розслідування за даним фактом проводить Іллічівський райвідділ міліції м.Маріуполя. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Іллічівського району міста Маріуполя. Справа перебуває на контролі в прокуратурі міста.