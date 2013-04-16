Німець афганського походження допомагав сирійцям потрапити з України до Польщі

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, 37-річного громадянина Німеччини та двох громадян Сирії 1982 та 1987 року народження прикордонний наряд затримав на околиці села Поповичі, що на ділянці прикордонного поста «Циків».

У затриманих при собі були закордонні паспорти і з'ясувалося, що до України порушники потрапили на законних підставах. Проте затримані громадяни Сирії хотіли працевлаштуватися в Німеччині.

Після закінчення навчання в Україні вони звернулися у Посольство Німеччини для отримання візи, але їм відмовили. Тому сирійці вирішили спочатку незаконно потрапити в Польщу, і в цьому їм мав допомогти знайомий німець, який є уродженцем Афганістану, за винагороду у 10 тис. євро, поінформували у прикордонному відомстві.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів. Подальшу їхню долю вирішить суд.