Сексменшини закликають ЄС відкласти спрощення візового режиму з Україною

Із закликом вдатися до такого кроку звернулося європейське відділення Міжнародної асоціації геїв і лесбійок (ILGA-Europe). Активісти вимагають від депутатів Європарламенту повторно розглянути це питання у комітеті з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ, -повідомляє Радіо Свобода.

Міжнародна асоціація геїв і лесбійок вказує, що Україна має дотримуватися зобов’язань, які передбачають заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.

Натомість, вказують в асоціації, на розгляді в українському парламенті зараз перебувають два законопроекти, спрямовані на обмеження прав геїв і лесбійок. Один з них – про заборону пропаганди гомосексуалізму, який, на переконання членів організації, може негативно вплинути на свободу слова, інший – про запровадження кримінальної відповідальності за пропаганду одностатевих стосунків.

Європарламент має сьогодні обговорити резолюцію про спрощення візового режиму з Україною. Голосування з цього питання очікується 17 квітня.