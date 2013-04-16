На Дніпрі біля Києва виявили масляну пляму
09:20, 16 квітня 2013Суспільство
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Біля Київської ГЕС виявлено забруднення акваторії річки Дніпро.
Масляну пляму виявили на Дніпрі / Фото з сайту УРА-Інформ
На Дніпровській водопровідній станції, що знаходиться на 3 км нижче греблі Київської ГЕС (м. Вишгород), було виявлено забруднення акваторії річки Дніпро (масляна пляма).
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, біля місця виявлення забруднення встановлено бонові загородження. Завдяки оперативному залученню сил не допущено потрапляння забрудненої води в систему водопостачання м. Києва.
Причина забруднення встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в м. Києві (катер ЮМС-1000) та комунальна аварійно-рятувальна служба КМДА.
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