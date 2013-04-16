Експерти: Податок на нерухомість підвищить вимоги покупців до якості житла

Таку думку висловила директор будівельної компанії «Енергополь-Україна» Тетяна Семенкова, повідомляє видання Коментарі.

За її словами, податок на нерухомість підвищить витрати на утримання житла, тому майбутні власники стануть ще вимогливішими до якості квартир, які вони купують. Коментуючи введення нового податку, директор компанії зазначила, що подібна практика існує в багатьох розвинених країнах, у яких при цьому діють і певні вимоги до забудовників.

«Відповідно, після введення цього податку в Україні, держава і покупець має право вимагати від забудовника ще більш високої якості будівництва із застосуванням сучасних, в тому числі, енергозберігаючих, технологій - нових систем опалення, поліпшених металопластикових вікон, фасадних систем і т.д.» , - сказала Тетяна Семенкова.

Нагадаємо, з 15 квітня 2013 року Міністерство доходів і зборів почало розсилати квитанції за платежами на податок на нерухомість фізичним особам. Податком обкладаються квартири житловою площею понад 120 кв. м і будинки житловою площею понад 250 кв. м. Середня сума платежу за квартиру житловою площею понад 120 кв. м складе 300 грн.