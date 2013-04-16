Акциз приніс до держбюджету понад 7 мільярдів гривень

Про це в ході прес-конференції заявив перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський.

За словами першого заступника міністра фінансів, загальні надходження від акцизного податку зросли в півтора рази і склали 7,3 млрд. гривень. «Найбільше перевиконання зафіксовано саме з цього виду надходжень (по акцизу - Ред.) - Приріст порівняно з минулим періодом становить 43,5% або 2,2 млрд. грн.», - повідомив А.Мярковський.

При цьому Анатолій Мярковський додав, що значне зростання надходжень від акцизів у першому кварталі забезпечений переважно за рахунок тютюнових виробів. «Збільшення суми надходжень досягнуто за рахунок сплати акцизу з тютюнових виробів. Таким чином, ми бачимо, що та кампанія, яка була проведена з поліпшення надходжень до бюджету, має позитивні результати », - підкреслив Анатолій Мярковський.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві доходів і зборів також заявляли про серйозне підвищення доходів державного бюджету від тютюнового акцизу за перший квартал 2013 р. «Позитивну роль у збільшенні доходів від акцизу зіграли новації в оподаткуванні тютюнових виробів, які були введені в силу Закону« Про внесення змін до Податкового кодексу України про перегляд ставок деяких податків і зборів »(№ 5503-VI). Після введення нової акцизної системи зріс рівень прозорості сплати цього податку »- повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів.

Зокрема, фахівці Міністерства зазначили, що внесені зміни дозволили повністю знищити схему маніпулювання тютюновою сировиною, яка раніше дозволяла окремим виробникам сигарет занижувати свої зобов'язання зі сплати акцизу. На думку експертів, зміни в акцизному оподаткуванні також допомогли знизити рівень куріння в Україні. Так, за даними Державної служби статистики, за минулі чотири роки рівень куріння в Україні знизився з 10,07 млн. чоловік до 8,35 млн осіб або на 17%.

Нагадаємо, 20 листопада 2012 р. Верховна Рада України прийняла закон № 5503-VI, згідно з яким було суттєво збільшена фіксована частина акцизу на тютюнові вироби (до 162,6 грн. За 1000 сигарет з фільтром і до 72,7 грн. За 1000 сигарет без фільтра). Також було серйозно підвищене і мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети (до 217,6 грн. За 1000 сигарет з фільтром і до 95,4 грн. За 1000 сигарет без фільтра). Крім того була введена авансова сплата акцизного податку.