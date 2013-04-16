У Львові горів гуртожиток «Львівської політехніки»

У Львові сталася пожежа в приміщенні гуртожитку Національного університету „Львівська політехніка”.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, вчора, 15 квітня, о 23.17, на вулиці Академіка Сахарова, 23 у Львові виникла пожежа в підсобному приміщенні на першому поверсі п’ятиповерхового гуртожитку №8, який належить Національному університету «Львівська політехніка».

„Внаслідок пожежі отримала легкий опік верхніх дихальних шляхів одна особа, 1996 року народження, яка після отримання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилася. На час гасіння пожежі з гуртожитку вивели 28 осіб. Пожежу було ліквідовано силами п'ятьох пожежних підрозділів. Причина пожежі – замикання електропроводки”, - зазначається у повідомленні.