Грищенко обговорив з Філаретом заходи до 1025-річчя Хрещення Русі

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра, йшлося, зокрема, про заходи, що організовуватимуться на державному рівні. У цьому контексті віце-прем’єр поінформував патріарха Філарета про ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду розпорядження «Про внесення змін до плану заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі».

«Принципово важливо, щоб відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі слугувало об’єднанню українського суспільства, налагодженню конструктивного державно-релігійного та міжконфесійного діалогу», – зазначив К.Грищенко.

Співрозмовники також обговорили актуальні питання державно-церковної взаємодії та співпраця з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій.

У зустрічі взяли також участь міністр культури Леонід Новохатько та радник Президента України – керівник Головного управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації Президента України Юрій Богуцький.

На цю тему: Філарет відповів Кирилу: Це хрещення Київської Русі, тому Москві святкувати рано

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в ефірі «5-го каналу» глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що 1025-річчя Хрещення Русі «це державно-церковне свято, і в святкуванні братимуть участь і Московський патріархат, і Київський патріархат, і греко-католицька церква, і римо-католицька церква та інші церкви. Це свято наше, українське. Йдеться про хрещення Київської Русі, не Московської. Москви в той час не було, і тому їм святкувати рано».

До цього глава УПЦ КП заявив, що святкування 1025-річчя Хрещення Русі без участі Київського патріархату "може внести поділ в українське суспільство".

На цю тему: В УПЦ пояснили, чому не святкуватимуть 1025-річчя Хрещення Русі разом з Філаретом

Раніше стало відомо, що предстоятель РПЦ патріарх Кирил запрошений в Україну на святкування 1025-річчя Хрещення Русі, але, як заявив секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук, «однозначно не буде присутній там, де з'явиться так званий патріарх Філарет».

На даний час планується, що 26 липня в Києві в палаці "Україна" пройде святкова церемонія за участю Президента Віктора Януковича і глав усіх церков.