Харківська міліція заперечує перебування бєлгородського стрілка в області

15:05, 23 квітня 2013
Суспільство
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У харківській міліції спростовують інформацію, поширену рядом ЗМІ, про перебування в області Сергія Помазуна, підозрюваного у вбивстві шістьох осіб у Бєлгороді (Росія).

Харківські правоохоронці отримали орієнтування на Помазуна

Як заявила кореспондентові УНІАН керівник відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова, інформація про перебування С.Помазуна на Харківщині не відповідає дійсності.

«Ні, я не підтверджую все, що написано в Інтернеті. Ця інформація не відповідає дійсності», - заявила вона.

Н.Захарова підтвердила, що харківські правоохоронці від колег із Бєлгорода отримали орієнтування на підозрюваного у вбивстві шістьох осіб.

«Вчора ми отримали від колег із Бєлгорода орієнтування, воно розіслане, провели інструктаж», - зазначила керівник відділу МВС у Харківській області.

Н.Захарова також підтвердила, що харківська міліція дійсно працює в посиленому варіанті несення служби, але, за її словами, це пов’язано з травневими та великодніми святами, які незабаром розпочнуться, а не зі трагічними подіями в Бєлгороді.

«Міліція працює в посиленому варіанті несення служби у зв’язку зі святами, що наближаються», - сказала вона.

Н.Захарова також заявила, що в орієнтуванні російських правоохоронців не зазначалося, що С. Помазун прямує до Харкова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні агентство ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеве телебачення повідомило, що підозрюваний у вбивстві шістьох осіб у Бєлгороді С. Помазун перетнув кордон України і знаходиться на території Харківської області.

Поліція Бєлгорода заявила, що не підтверджує інформацію ЗМІ про перебування убивці шістьох людей на території України.

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