Харківська міліція заперечує перебування бєлгородського стрілка в області
У харківській міліції спростовують інформацію, поширену рядом ЗМІ, про перебування в області Сергія Помазуна, підозрюваного у вбивстві шістьох осіб у Бєлгороді (Росія).
Як заявила кореспондентові УНІАН керівник відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова, інформація про перебування С.Помазуна на Харківщині не відповідає дійсності.
«Ні, я не підтверджую все, що написано в Інтернеті. Ця інформація не відповідає дійсності», - заявила вона.
Н.Захарова підтвердила, що харківські правоохоронці від колег із Бєлгорода отримали орієнтування на підозрюваного у вбивстві шістьох осіб.
«Вчора ми отримали від колег із Бєлгорода орієнтування, воно розіслане, провели інструктаж», - зазначила керівник відділу МВС у Харківській області.
Н.Захарова також підтвердила, що харківська міліція дійсно працює в посиленому варіанті несення служби, але, за її словами, це пов’язано з травневими та великодніми святами, які незабаром розпочнуться, а не зі трагічними подіями в Бєлгороді.
«Міліція працює в посиленому варіанті несення служби у зв’язку зі святами, що наближаються», - сказала вона.
Н.Захарова також заявила, що в орієнтуванні російських правоохоронців не зазначалося, що С. Помазун прямує до Харкова.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні агентство ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеве телебачення повідомило, що підозрюваний у вбивстві шістьох осіб у Бєлгороді С. Помазун перетнув кордон України і знаходиться на території Харківської області.
Поліція Бєлгорода заявила, що не підтверджує інформацію ЗМІ про перебування убивці шістьох людей на території України.