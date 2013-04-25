У Харкові 12-річний школяр гучно помстився колишнім вчителям

У Харкові школяр зробив неправдиве повідомлення про замінування школи, у якій він раніше навчався.

Як повідомили агентству УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, вчора, 24 квітня на телефон спецлінії «102» подзвонив невідомий і дитячим голосом заявив про замінування однієї з харківських загальноосвітніх шкіл.

Співробітники СБУ, міліції, ДСНС оперативно прибули за вказаною адресою та евакуювали з приміщення навчального закладу близько 300 осіб – учнів та вчителів.

Вибухотехніки оглянули будівлю школи та прилеглу територію, але будь-яких небезпечних пристроїв не виявили.

Водночас, співробітники СБУ спільно з міліцією майже одразу встановили особу аноніма. Ним виявився 12-річний колишній учень цієї школи. Підліток зізнався у тому, що здійснив дзвінок з хуліганських мотивів.

У СБУ зазначили, що у зв’язку з тим, що малолітній житель Харкова, який повідомив про хибне замінування школи, не досяг віку кримінальної відповідальності, за його вчинок відповідатимуть батьки. Питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності його батьків вирішується органами внутрішніх справ.

Довідка УНІАН. З початку 2013 року правоохоронці встановили та затримали на Харківщині 8 осіб, які анонімно телефонами надавали неправдиві повідомлення про «замінування» тих чи інших об’єктів.