У Донецьку продадуть помешкання боржників за воду

Кошти від продажу житла підуть на погашення заборгованості перед «Донецькміськводоканалом» та іншими комунальними підприємствами, а сума, що залишилася від продажу, буде повернена боржникам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Донецькміськводоканал».

У повідомленні наголошується, що дві квартири по вулиці Кірова і на Ленінському проспекті арештовані Державною виконавчою службою за багатотисячні борги жителів перед водоканалом.

В обох квартирах заборгованість за послуги водоканалу перевищила 10 тис. грн. Згідно із законом України «Про виконавче провадження», такої суми боргу за комунальні послуги достатньо, щоб позбавити боржника житла.

Арештована двокімнатна квартира по вулиці Кірова - це не єдина житло сім'ї, що має ще одну квартиру в Донецьку. Заборгованість тільки за послуги водоканалу на сьогодні складає 10,661 тис. грн. Ухвала суду на користь водоканалу була винесена в листопаді, проте Державна виконавча служба відтермінувала накладення арешту на житло, оскільки мешканка гарантувала погашення всієї заборгованості після здійснення операції з продажу житла. Тим часом часткове стягнення поточних нарахувань велося із заробітної плати жінки. Проте за минулі місяці борги за комунальні послуги з цієї адреси продовжували накопичуватися, а продавати квартиру боржник не поспішав. Тепер це зробить Державна виконавча служба.

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У другому випадку жителі арештованої квартири по Ленінському проспекту недоплатили за воду більш як 14 тис. грн. При цьому троє мешканців, що проживають за цією адресою, - дорослі працездатні люди, яких неодноразово попереджали про заборгованість, що накопичилася, і про те, що винесено рішення суду про примусове стягнення боргу.

«Проте за весь цей час ніхто з них жодного разу не з'явився у виконавчу службу або у водоканал, не поцікавився ситуацією», що склалася, – зазначив юрист-консультант КП «Донецькміськводоканал» Костянтин Мартинов.