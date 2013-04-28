Православні християни святкують Вербну неділю
10:24, 28 квітня 2013Суспільство
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Православні християни відзначають сьогодні одне з 12 головних свят - Вербну неділю.
За тиждень - Великдень
В усіх церквах проходять святкові служби.
Згідно з християнським ученням, цього дня Ісус Христос за кілька днів до своїх хресних страждань в`їхав у Єрусалим на віслюку. Люди, оспівуючи його, вистилали дорогу перед ним пальмовим листям.
Оскільки в Україні пальми не ростуть, їх замінили гілками верби. Це дерево споконвіку в пошані серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості.
Сьогодні в усіх церквах проходить урочистий обряд освячення гілок верби. Вважається, що вони при цьому набувають магічних властивостей.
Виходячи із церкви у Вербну неділю, люди один одного легко торкалися лозою, кажучи: ”Не я б`ю, верба б`є, відтепер через тиждень буде Великдень”.
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