ЗМІ: Екс-суддя Зварич написав книгу про нелегку роботу судді-корупціонера

Як повідомляє газета "Сегодня", засуджений за майже мільйонний хабар, Ігор Зварич почав писати книгу, коли тільки потрапив у колонію.

«Він у ній розповідає про систему українського правосуддя через призму однієї людини. Не вказуючи гучних прізвищ, він опише, як впливають на окремо взятого суддю колеги, до чого все це призводить, як проплачуються гроші за судові справи. Зараз йде робота над анотацією, книга буде українською мовою, на 80% вона вже готова, закінчена буде до кінця травня. Всього близько 300 сторінок", - розповіло джерело видання в Менській, де Зварич відбуває свій термін.

Тепер екс-суддя веде пошук спонсорів, готових витратити свої гроші на видання його книги.

"Ігор шукає спонсорів, щоб видати тиражем тисяч на десять примірників. Вона буде продаватися в книжкових магазинах», - повідомило джерело.

Видавці кажуть, що твір Зварича може користуватися попитом, але на його видання буде потрібно близько чверті мільйона гривень.