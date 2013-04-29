На Харківщині за підозрою у вбивстві трьох дівчат затримали 23-річного хлопця

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Дмитра Кавуна.

За його відомостями, 22 квітня до міліції з заявою про зникнення 19-річної доньки звернулося подружжя. Наступного дня, 23 квітня, у лісосмузі неподалік селища Просяне Нововодолазького району було знайдене тіло дівчини. Вона була задушеною.

Д.Кавун зазначив, що в перші години після виявлення тіла дівчини була створена слідчо-оперативна група, до якої увійшли найбільш кваліфіковані співробітники міліції та прокуратури.

«Результатом цілодобової праці групи стало затримання 23-річного мешканця Нової Водолаги. Зібрані в ході досудового слідства докази вказують на вчинення вбивства цим раніше не судимим, не одруженим, безробітним молодиком», - сказав Д.Кавун.

За його словами, затриманий також зізнався ще в двох убивствах молодих дівчат, скоєних у районі протягом 2011-2012 роках.

«На даний час вказані свідчення відпрацьовуються слідчим шляхом. У випадку підтвердження інформації про вбивство усіх трьох дівчат, затриманому загрожує покарання від 10 років до довічного ув’язнення», - підкреслив Д.Кавун.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, в Нововодолазькому районі 21 серпня 2011 року була знайдена задушеною дівчина 1995 року народження. Менше ніж через рік, 29 квітня 2012 року, з численними колото-різаними ранами на території району було виявлено тіло дівчини 1987 року народження.