25 травня у Києві пройде гей-парад

За словами організаторів, на відміну від багатьох європейських гей-парадів, які проходять переважно у розважально-карнавальному стилі, Марш рівності є насамперед правозахисним заходом з вимогою забезпечити право на самовираження і мирні зібрання для всіх членів суспільства.

Підтримку заходу надають провідні міжнародні правозахисні організації, зокрема Amnesty International та Freedom House.

Моніторинг можливих порушень прав людини під час заходу здійснюватиме організацією Human Rights Watch.

Раніше представники ЛГБТ-спільноти неодноразово намагалися провести в Києві повноцінний гей-парад. Але ці заходи часто завершувалися бійками з членами правих і релігійних організацій.

BBC Україна