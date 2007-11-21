Fiat Linea російського складання коштуватиме 16 тисяч доларів

Компанія "Сєвєрсталь-авто" планує на початку наступного року почати на своєму новому складальному підприємстві в Єлабузі випуск комерційних автомобілів Fiat Ducato і седанів гольф-класу Fiat Linea, вартість яких у базовій комплектації буде близько 18 і 16 тисяч доларів відповідно. Про це повідомляє Прайм-ТАСС з посиланням на заяву генерального директора "Сєвєрсталь-авто" Вадима Швецова.

За його словами, Fiat Ducato випускатиме в 14 різних модифікаціях, включаючи фургон, комбі, мікроавтобус, а також спеціальні версії цього автомобіля для інвалідів, держінспекції, для роботи як машини "швидкої допомоги" і шкільних автобусів. Які двигуни Ducato матиме, поки що не відомо.

Також поки що немає інформації про те, які саме мотори планується пропонувати для Fiat Linea російського складання. Проте можна зазначити, що на інших ринках цей автомобіль комплектується дизелем об`ємом 1,3 літра і двома бензиновими агрегатами об`ємом 1,4 літра - атмосферним і з турбонаддувом – потужністю 77 і 120 кінських сил відповідно.

Крім цього, до кінця 2008 року на заводі в Єлабузі почнеться штампувальний випуск деталей для Ducato. Згодом рівень локалізації виробництва досягне 70-80 відсотків.

Нині "Сєвєрсталь-авто" вже випускає на заводі мікролітражних автомобілів в Набережних Човнах дві моделі Fiat – легковий Albea і комерційний Doblo.

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