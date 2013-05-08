Україна 74-а в світі за шансами дитини дожити до шкільного віку

Організація оцінила країни, спираючись на дані про смертність вагітних жінок та під час пологів, дитячу смертність та вік, у якому діти йдуть до школи, повідомляє ВВС Україна.

За даними організації, найгірше матері й дитині живеться у Демократичній Республіці Конго, де через війну та бідність матері страждають від недоїдання та не мають підтримки.

Найкращими країнами для матерів та дітей є Фінляндія, Швеція та Норвегія.

Україна посідає 74 місце зі 176-ти - разом з Республікою Сальвадор та Алжиром.

За статистикою, представленою у звіті, в Україні з 1 тис. дітей до п'яти років не доживають 10.

16% дитячих смертей припадає на перший день життя, 44% - на перший місяць.