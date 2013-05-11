У Львові - народні гуляння: місто святкує 757-річчя (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, у святковій ході взяли участь Король Данило, творчі й народні колективи, оркестр «Сурми Галичини», барабанщиці, оркестр Академії Сухопутних військ, дитячі театралізовані літературні герої, спортивні організації силових, олімпійських та екстремальних видів спорту, громадські організації та об’єднання, представники байкерських клубів та стародавні лицарі в обладунках.

У центрі міста, біля Ратуші, всіх учасників святкування Дня міста, привітали Король Данило та міський голова Львова Андрій Садовий.

«Я сьогодні хочу привітати всіх нас із святом - з днем народження Львова. 757 років тому Король Данило породив наше місто. Дякую усім львів’янам і гостям, які приїхали розділити з нами 757-й день народження нашого міста. Ми всі з вами любимо Львів, і Львів віддячує нам прекрасною, чудовою атмосферою. Я хочу висловити вам слова великої шани і поваги, я маю велику надію, що наш охоронець - святий Юрій, завжди буде нас з вами обороняти», - зазначив Садовий.

Міський голова дав команду підняти штандарт міста на Ратуші. Під час підняття штандарту сурмачі виконали гімн Львова, яку написав спеціально до Дня міста композитор Юрій Ланюк.

Після завершення параду в Ратуші відбулися урочисті збори, де було вручено почесні відзнаки та нагороди визначним львів’янам.

Традиційно від імені громади міста мер Садовий вручив почесну відзнаку «Львів’янин року» за вагомий особистий внесок у розвиток культурного, духовного та громадського життя Львова.