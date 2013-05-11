В Сумах знайшли мертвим завуча гімназії

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю УМВС України в Сумській області, 10 травня труп чоловіка було виявлено біля під`їзду його будинку.

«В даний час тіло завуча знаходиться на експертизі, результати якої повинні дати відповідь на запитання про причину смерті - чи це було вбивство, чи нещасний випадок, або ж природна смерть», - повідомили в главку.

Тим часом, одне з сумських ЗМІ на своєму сайті повідомляє, що завуч гімназії був убитий, пограбований, на його тілі виявлено черепномозкову травму. Адміністрація учбового закладу не береться коментувати те, що трапилося і пов`язувати його з професійною діяльністю співробітника.

Куліченко працював в Олександрівській гімназії завучем з учбово-виховної роботи, а також викладав в старших класах математику і фізику.

У зв`язку з трагедією у понеділок, 13 травня, в Олександрівській гімназії скасовано заняття, а з 10 до 12 години дня там відбудеться громадянська панахида і прощання.