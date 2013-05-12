Під Києвом пілот вимушено посадив літак ЯК-18 на поле
10:14, 12 травня 2013Суспільство
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Спортивний літак ЯК-18 здійснив вимушену посадку на поле біля Києва – пілот не постраждав.
Поблизу с. Чабани Києво-Святошинського району спортивний літак ЯК-18 здійснив вимушену посадку на поле, повідомили УНІАН у прес-службі Державної служи України з надзвичайних ситуацій..
Як повідомляється, приватний літак на момент аварії виконував плановий політ в районі с. Пирогово. На борту літака перебував тільки пілот, який в результаті інциденту не постраждав.
За попередньою інформацією, причина НП – несправність двигуна.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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