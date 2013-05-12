Під Києвом пілот вимушено посадив літак ЯК-18 на поле

Поблизу с. Чабани Києво-Святошинського району спортивний літак ЯК-18 здійснив вимушену посадку на поле, повідомили УНІАН у прес-службі Державної служи України з надзвичайних ситуацій..

Як повідомляється, приватний літак на момент аварії виконував плановий політ в районі с. Пирогово. На борту літака перебував тільки пілот, який в результаті інциденту не постраждав.

За попередньою інформацією, причина НП – несправність двигуна.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.