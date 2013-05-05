На місці падіння зниклого рік тому літака в Росії знайдені останки загиблих
12:20, 05 травня 2013Світ
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Співробітники МНС Росії підтвердили виявлення уламків літака Ан-2, який зник близько року тому в Свердловській області, повідомляє ГУ МНС РФ по регіону.
На його борту, можливо, перебували пілот Хатіп Кашапов і 12 пасажирів
За даними співробітниці прес-служби відомства, там же знайдені скелетовані останки загиблих. Їх кількість з'ясовується, передає РІА Новости.
У неділю начальник прес-служби ГУМВС по регіону Валерій Горєлих повідомив, що літак Ан-2, зниклий влітку 2012 року, імовірно, знайдений. Можливе місце катастрофи виявили два мисливця з Сєрова. Ан-2 вилетів без повідомлення органів управління повітряним рухом з посадкового майданчика міста Сєров у невідомому напрямку 11 червня 2012 року.
Вважається, що на його борту перебували пілот Хатіп Кашапов і 12 пасажирів, включаючи співробітників ДАІ Сєрова - начальника та інспектора.
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