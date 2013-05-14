Україна представить інвесторам кращі проекти у п'яти галузях

Це відбудеться в рамках Міжнародного форуму інвестицій та інновацій, запланованого на 15-17 травня в Києві і організованого Європейською економічною палатою з торгівлі, комерції і промисловості в Україні (EEIG) за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова організаційного комітету форуму Євген Кудрявцев.

«Учасники форуму обговорять окремі проекти у різних галузях економіки країни – ПЕК, АПК, інфраструктурні проекти (включаючи презентацію нових технологій у будівництві), проекти в ІТ-індустрії, а також проекти в освіті – зокрема, буде представлено проект створення мережі центрів для дітей дошкільного віку», - повідомив Кудрявцев.

Він також звернув увагу на те, що програма форуму складена так, щоб його учасники змогли обговорити як локальні нюанси співпраці держави і бізнесу у нашій країні та за її межами, так і стратегічні питання – наприклад, інтеграційні перспективи України. У зв'язку з цим в рамках форуму буде підписано меморандум про стратегічний розвиток України.

Крім того, гостям буде представлено різноманітну культурну програму - презентація колекції скіфського золота, дефіле українських дизайнерів, презентація ювелірного дому і фотовиставка, а також Київський бал, який, як очікується, стане щорічним.

«Нам необхідно відновити статус-кво, коли про Україну дізнавалися б і позитивні речі, а не тільки про те, що у нас є Чорнобиль, корупція тощо. Весь світ зафіксує, що в Україні є такий майданчик», - повідомив на прес-конференції Ігор Дідківський, голова опікунської ради EEIG.

У свою чергу президент EEIG Станіслав Григорський підкреслив, що участь у форумі підтвердили практично всі запрошені сторони.

«Підтвердили участь англійці, американці, італійці і навіть Іран. Приїжджають люди, яким цікаві наші підприємства, - КрАЗ, Антонов, наш АПК», - сказав Григорський.

Як повідомляв УНІАН, учасниками Міжнародного форуму інвестицій та інновацій стануть представники ділових кіл 40 країн світу, включаючи Україну. Як відзначав з цього приводу радник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак, захід тим і корисний, що організований не владою, а економічною палатою, що, безумовно, зніме будь-які бар'єри на шляху спілкування ділових людей один з одним. А, крім того, участь у такому форумі значною мірою стане корисною для економіки країни і Києва, зокрема.

Довідка УНІАН. Європейська економічна палата торгівлі, комерції і промисловості - міжнародна неурядова організація, зареєстрована у формі «Європейської групи з економічних інтересів» у 1998 році. Її цілі – загальна підтримка політичних, економічних, соціальних і екологічних інтересів уряду країн ЄС у рамках приватного сектору.