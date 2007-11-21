Маршрутка “Волочиськ-Славута” зіткнулася з поїздом: є жертви

Сьогодні, близько 09.12, на залізничному переїзді 38 км перегону Клибівка-Білогородка, поблизу с. Покощівка Ізяславського району Хмельницької області, водій автомобіля "Мерседес-Бенц 611Д" не виконав вимоги світлофора та скоїв зіткнення з пасажирським поїздом № 672, що рухався з м. Івано-Франківськ в м. Шепетiвка.

Як повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок пригоди водій та дев`ятеро пасажирів автомобіля "Мерседес-Бенц 611Д" отримали тілесні ушкодження, а три пасажири від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місті пригоди.

Рух потяга був зупинений з 09.12 до 10.50. Локомотив отримав механічні пошкодження.

Мікроавтобус здійснював перевезення пасажирів на замовлення за маршрутом “Волочиськ-Славута”. Кількість місць для сидіння - 21, фактична кількість пасажирів, яка перевозилась на момент скоєння пригоди - 15.