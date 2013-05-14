Будівельна амністія: легалізацію самобудів можуть продовжити на 2014 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Віталій Сташенко на прес-конференції у вівторок, 14 травня.

«Процедура введення може бути продовжена на 2014 рік. Термін (період, за який були побудовані об'єкти - УНІАН) не продовжуватиметься. Всі індивідуальні житлові будинки, які побудовані до березня 2011 року, можна буде ввести в експлуатацію за так званою амністією. Решту - у законному порядку», - сказав заступник голови Держархбудінспекції.

Сташенко повідомив, що 29 квітня 2013 року набрав чинності Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків, будівель і споруд сільськогосподарського призначення І і ІІ категорії складності, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій і інженерних мереж. Даний порядок було затверджено наказом №95 Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ 19 березня 2013 року. Відповідно до документа, «будівельна амністія» продовжена на 2013 рік.

Начальник управління дозвільних процедур Держархбудінспекції України Олександр Сергієнко пояснив, що під дію амністії підпадають індивідуальні житлові будинки, побудовані без дозволу на виконання будівництва у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року, тобто до моменту набирання чинності законом «Про регулювання містобудівної діяльності, що спрощує початок будівництва і введення об'єктів в експлуатацію».

Документом також врегульовано питання легалізації індивідуальних і садових будинків, які були побудовані до 5 серпня 1992 року і не підлягали введенню в експлуатацію. Для державної реєстрації прав власності на цю нерухомість достатньо одержати технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.

Сергієнко уточнив, що технічне обстеження, яке передбачає попереднє візуальне обстеження і виїзд експерта на об'єкт, мають пройти всі об'єкти, які підпадають під будівельну амністію.

Для об'єктів площею до 300 кв. м технічне обстеження проводиться через проведення технічної інвентаризації.

За словами Сергієнка, прийняття об'єкту в експлуатацію відбувається за заявою замовника, до якої додаються два зразки декларації, звіт про проведення технічного обстеження об'єктів площею понад 300 кв. м, документ, що засвідчує право власності на землю або землекористування, і техпаспорт на об'єкт.

При цьому датою прийняття об'єкта в експлуатацію вважається дата реєстрації декларації про прийняття в експлуатацію в єдиному реєстрі Держархбудінспекції. Термін розгляду документів скорочено з 30 до 10 робочих днів. Процедура безкоштовна.

Заступник голови Держархбудінспекції відзначив, що у 2012 році за будівельної амністії було введено в експлуатацію 48 тис. самовільно побудованих об'єктів, тоді як у 2011 році - 17 115 об'єктів.

Він додав, що цього року очікується приблизно така сама кількість легалізованих самобудів, як і минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонувало продовжити до 31 грудня 2013 року дію Порядку ухвалення в експлуатацію самобудів.

У березні 2013 року Мінрегіон заявляв про плани продовжити «будівельну амністію» до 2015 року, а також про те, що її дію вже продовжено на поточний рік.

Спрощена система легалізації самобудів була введена в дію кілька років тому. Головним нововведенням було значне скорочення кількості документів і довідок, які необхідно було одержувати заявникам.