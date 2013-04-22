Експерт: 70% житлових будинків в Україні будують з низькоякісних матеріалів

Таку думку висловила архітектор Ганна Іскіердо, повідомили УНІАН в її прес-службі.

За оцінками архітектора, основна частка новобудов, споруджених із використанням будівельних матеріалів низької якості, припадає на будинки економ-класу – близько 60%, на будинки бізнес-класу – 30% і преміум-класу – 10%.

Г.Іскіердо зазначила, що, в основному, обладнання й матеріали внутрішнього та зовнішнього оздоблення українські забудовники купують у Китаї та близькому зарубіжжі, оскільки тут пропонують продукцію на 30-40% дешевше, ніж аналогічні матеріали європейського або навіть українського виробництва. Відповідно, компаніям вигідно купувати матеріали китайського виробництва, незважаючи на їх низьку якість.

Серед основних будівельних матеріалів і обладнання, які наразі експортують із Китаю, архітектор назвала кераміку та будівельні суміші, ліфти, двері, ескалатори, лакофарбові матеріали, кабель тощо.

«Сьогодні багато хто робить ремонти, використовуючи екологічно чисті матеріали. При цьому вони не враховують, з яких матеріалів споруджено будинок. Вся екологічність оздоблення квартири, меблів і т.д. може знівелюватися через забудовника, який економив під час будівництва й зводив будинок із неякісних будматеріалів», – сказала Г.Іскіердо.

Архітектор також зазначила, що використання матеріалів низької якості впливає й на технічну безпеку будівлі. Тому держава повинна посилити контроль над використанням матеріалів при будівництві й дотриманням забудовниками державних будівельних норм.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 2012 рік було введено в експлуатацію 10 млн 749,5 тис. кв. м житла, що на 14,2% більше відповідного періоду 2011 року.

В Україні в 2011 році введено в експлуатацію 9 млн 410,4 тис. кв. м житла, що на 0,8% більше, ніж у 2010 році.

В Україні в 2010 році було введено в експлуатацію 9 млн 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж за 2009 рік.