Ernst&Young погіршила прогноз зростання ВВП України

Як повідомила УНІАН прес-служба «Ернст енд Янг», такі дані наводяться в квартальному огляді швидкозростаючих ринків (Rapid-Growth Markets Forecast), опублікованому компанією.

Згідно з повідомленням, економічний спад у результаті промислової рецесії продовжився в першому кварталі поточного року й відновлення економіки можливе лише з пожвавленням європейських ринків. Як вважають аналітики компанії, значний дефіцит поточного рахунку і необхідність погашення зовнішнього боргу потребуватимуть від держави залучення нових зовнішніх кредитних ресурсів і активнішого надходження до країни прямих іноземних інвестицій. Водночас, за відсутності газових угод із Росією умовою для отримання нового кредиту від МВФ може стати підвищення цін на енергоносії, що відкладе економічний підйом країни.

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«За умови відновлення європейських ринків прогноз зростання економіки України на 2014-2016 роки становить 4%. Показник був би вищий, якби переговори з ЄС про вільну торгівлю увінчалися успіхом або ж Росія погодилася б на зниження цін на газ на умовах, що не зачіпають відносин із ЄС. Проте існує загроза знецінення валюти і введення тимчасового контролю капіталу у випадку, якщо двосторонні угоди з МВФ про надання резервних або інших кредитів не будуть забезпечені вчасно», - цитує прес-служба керуючого партнера «Ернст енд Янг» в Україні, співголову Центру з дослідження ринків, що розвиваються, Ernst & Young Global Олексія Кредісова.

Як повідомляється, фактичне усунення інфляції за рахунок державних субсидій призвело до зростання бюджетного дефіциту до 5% від ВВП і цей чинник призведе до посилення фінансового тиску й може спровокувати інфляцію за підсумками року на рівні 7%.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Європейський банк реконструкції та розвитку в огляді регіональних економічних перспектив спрогнозував незначне уповільнення (-0,5%) зростання валового внутрішнього продукту України в 2013 році.

У квітні поточного року Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання ВВП України поточного року з 3,5% до 1% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн). При цьому, згідно з прогнозом СБ, у 2014 році можливе поліпшення ситуації на зовнішніх ринках, внаслідок чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%. На 2015 рік експерти Світового банку прогнозують зростання ВВП країни на рівні 4%.

Згідно з даними Держстату, ВВП України в першому кварталі 2013 року знизився на 1,3% порівняно з першим кварталом 2012 року, при цьому порівняно з четвертим кварталом 2012 року і з урахуванням сезонного чинника показник зростання ВВП становив 0,5%.

Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%, номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,409 трлн грн.

Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%.