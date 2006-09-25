Ірина ГЕРАЩЕНКО подала у відставку з посади прес-секретаря Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

І.ГЕРАЩЕНКО подякувала журналістам за спільну роботу і сказала: «Хочу особисто повідомити, що сьогодні подала заяву про звільнення з посади прес-секретаря Президента – керівника прес-служби Президента».

За її словами, Президент задовольнив її відставку.

І.ГЕРАЩЕНКО також подякувала Президенту «за честь працювати разом з ним», і додала, що залишається членом команди Віктора ЮЩЕНКА.

Вона повідомила, що також залишається в активному суспільно-політичному житті України.

На прохання журналістів пояснити причини свого рішення І.ГЕРАЩЕНКО сказала: «Як людина команди треба уміти підставити плече і також уміти передати м’яч партнеру».

На запитання щодо можливого її наступника вона відповіла, що це питання зараз обговорюється, і як тільки стане відомо, журналісти про це дізнаються.

І.ГЕРАЩЕНКО також відмовилася повідомити, де планує працювати далі.

Довідка УНІАН. І.ГЕРАЩЕНКО перебувала на посаді прес-секретаря Президента України з 11 лютого 2005 року.

Заслужений журналіст України. Державний службовець 3-го рангу.