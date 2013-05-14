У день депортації кримських татар у Єгипті відбудеться пам'ятний заплив на 100 км

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримськотатарського меджлісу, учасниками запливу стануть 4 людей: плавець-марафонець рекордсмен книги рекордів України, колишній дисидент і політв'язень Олег Соф‘яник, колишній політв'язень із Москви Шаміль Алімурадов, борець за національне звільнення Естонії Імре Аракас і плавець-марафонець із Черкас Анатолій В‘ялець. Вони планують подолати маршрут за 4 або 5 днів. Заплив проходитиме в супроводі яхти.

Довідка УНІАН. Співробітники НКВС провели депортацію кримських татар із Кримського півострова 18-20 травня 1944 року за рішенням Державного комітету оборони, підписаним Йосипом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство з Червоної армії, співпраця з німцями і розправи над радянськими партизанами. За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Більшу частину - до Узбецької РСР. У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення татар на півострів почалося наприкінці 80-х - початку 90-х років.

Із 1993 року в Криму 18 травня відзначається як День пам'яті жертв депортації.

У Криму наразі проживе майже 2 млн осіб, із них близько 270 тисяч - татари. Ще не менше 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.