Могильов спростував заборону Меджлісу проводити траурні заходи

Про це заявив Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов.

По-перше, Сімферопольська міська рада не забороняла Меджлісу проводити траурні заходи. Але, незважаючи на це Мустафа Джемілєв продовжує свідомо дезінформувати суспільство.

По-друге, мерія запропонувала організаторам проводити заявлену акцію в контексті загальнокримських заходів, які є традиційними для автономії. Акції, присвячені Дню пам'яті жертв депортації, проводяться щороку за участю республіканських органів влади, представників місцевого самоврядування, райдержадміністрацій та громадськості.

«У Криму немає ніяких підстав для дестабілізації ситуації. Провокації і нагнітання ситуації Джемілєвим - ніщо інше, як спроба зберегти залишки свого впливу на кримських татар, яке він стрімко втрачає. Я глибоко переконаний, що позиція окремих кримськотатарських діячів, спрямована на максимальну конфронтацію з органами влади - деструктивна. Кримська влада вирішує нагальні соціально-економічні проблеми, не розділяючи кримчан за національною ознакою. Однак коли мова заходить про участь у цій роботі окремих політиків, замість об'єднання зусиль і конструктивного діалогу ми зустрічаємо відверту брехню, провокаційні заяви і популізм, - підкреслив Анатолій Могильов. - Гра, яку затіяв пан Джемілєв, вкрай небезпечна і може очорнити фінал його політичної кар'єри. Відстоювання виключно особистих інтересів, використовуючи як знаряддя власний народ - безвідповідально і аморально».