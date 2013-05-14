Затриманого за хабар чиновника КМДА відсторонили від обов'язків

Про це УНІАН повідомили в КМДА.

«Мова йде про випадок місячної давності. Інспектор управління був затриманий на підставі наявної у правоохоронців інформації про його протиправні дії. Співробітник відсторонений від роботи на час досудового розслідування», - розповів співрозмовник агентства, який працює в КМДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ГУ СБУ у м.Києві та Київській області поінформувало, що співробітники СБУ затримали під час одержання хабара чиновника КМДА і посередника. Було зазначено, що викрито протиправну діяльність працівника управління з питань реклами КМДА.

Посадовець вимагав хабара від керівника одного з ресторанних закладів столиці. За невжиття заходів щодо демонтування рекламних вивісок ресторану, які було розміщено без дозволу КМДА, зловмисник вимагав 3 тисячі доларів. Першу частину хабара у розмірі 900 доларів посадовець мав отримати через посередника, у ролі якого виступив його знайомий.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників одночасно – посередника під час передачі коштів, а посадовця в його службовому кабінеті в одному зі структурних підрозділів КМДА у Подільському районі столиці.

За матеріалами ГУ СБУ у м.Києві та Київській області слідчими ГУ МВС у м.Києві стосовно обох затриманих відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

До зловмисників застосовано запобіжні заходи – підписка про невиїзд для посередника та застава для посадовця.

Слідство триває.