На Хрещатику відбувається “Європейський парад барабанщиць”

Як передає кореспондент УНІАН, також в рамках святкування відбудеться святковий концерт, презентації посольств держав - членів Європейського Союзу в Україні, буде розміщено різноманітні інформаційні стенди, а також відбуватимуться розважальні заходи відомих українських компаній.

В 12.00 відбудеться урочиста церемонія відкриття “Європейського містечка”. Участь в цьому заході візьмуть міністр закордонних справ України Леонід Кожара, голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, посли, акредитовані в Україні, і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Проведення Дня Європи в травні було започатковано указом Президента України від 19 квітня 2003 року.