Журналісти вимагають відставки міністра внутрішніх справ

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко або повинен примусити своїх підлеглих виконувати свої обов’язки, або піти у відставку. Така вимога міститься у спільній заяві Незалежної медіа-профспілки (НМПУ) і Національної спілки журналістів (НСЖУ) після побиття журналістки 5-го каналу Ольги Сніцарчук і журналіста газети «Коммерсантъ» Влада Соделя.

«Побиття відбувалося під час виконання журналістами своїх професійних обов’язків на очах у міліції, яка не втрутилася в інцидент, – відзначається в спільній заяві журналістських організацій, – Складається враження, що люди в міліцейських погонах свідомо дали можливість правопорушникам бити журналістів. Цей факт підтверджується тим, що зображення нападників, яке наявне в журналістів, але воно не зацікавило міліціонерів і для затримання правопорушників не вжито належних заходів».

НСЖУ і НМПУ відзначають, що подібна обурлива практика стає традиційною на території України. На думку журналістських організацій, правоохоронці продовжують уперто відмовлятися відкривати кримінальне провадження щодо тих, хто нападає на журналістів. А якщо провадження відкривається, то справу швидко закривають під надуманим приводом.

«Такі дії заслуговують осуду і є неприпустимими для держави, котра декларує відданість демократичним цінностям і має намір інтегруватися до Європейського союзу. Якщо не покласти цьому край, то логічним продовженням цієї тенденції стануть інциденти з більш трагічними наслідками для журналістів і черговим знеславленням нашої країни, як це вже траплялося в історії незалежної України», - зазначено в заяві, розміщеній на сайті НМПУ.

Водночас у МВС запевнили, що розслідування побиття журналістки «5 каналу» перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Про це повідомив заступник міністра - керівник апарату Сергій Лекарь.

«Розслідування злочинів, вчинених проти журналістів, перебуває на особливому контролі в МВС. А що стосується можливої бездіяльності працівників міліції під час цього конфлікту, ми обов’язково проведемо за цим фактом ретельну перевірку», - наголосив заступник міністра.