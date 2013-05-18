ЗМІ: У Києві молодики до крові побили журналістів, міліція не втручалася

Як повідомив ”Українській правді” Содель, інцидент стався біля будівлі головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській.

За його словами, він і Сніцарчук знімали побиття ”свободівців” невідомими людьми спортивної статури.

”На нас напали близько 10 людей в спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били ”свободівців”, і їм це категорично не сподобалося”, - розповів фотограф.

За його словами, чоловіки побили їх до крові, зокрема в Сніцарчук розбита губа та побиті руки, телефон також розбитий. Сам Содель, який намагався її захистити, також отримав легкі ушкодження.

Він залишився на місці події оформлювати протокол про злочин, в той час як Сніцарчук забрали до лікарні швидкої допомоги для зняття побоїв.

За словами Соделя, міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

Пізніше правоохоронці пообіцяли об`єднати інцидент щодо побиття ”свободівців” та журналістів в одну справу, однак на даний момент ”вони просто зникли”.

Разом з тим, прес-служба ”Батьківщини” повідомила, що голова її фракції Арсеній Яценюк вимагає термінової зустрічі з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком через звіряче побиття журналістки ”5 каналу” Ольги Сніцарчук і фотокореспондента ”Комерсанта” Владислава Соделя.

Голова комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко направив звернення до Захарченка через побиття журналістів.

”Дії учасників антифашистського мітингу, організованого владою, насправді виявилися сучасним проявом фашизму нашій країні”, - наголосив Томенко.

У зверненні члени комітету вимагають від Захарченка негайно втрутитися у ситуацію і притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину.

Відповідне звернення підтримали всі члени комітету від опозиції, зокрема, Олександр Абдуллін, Микола Княжицький, Олена Кондратюк, Юрій Стець.

Томенко також повідомив, що в терміновому порядку ініціюватиме засідання комітету.