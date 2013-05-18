ЗМІ: У Києві молодики до крові побили журналістів, міліція не втручалася
Журналістку ”5 каналу” Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя побили невідомі молодики.
Як повідомив ”Українській правді” Содель, інцидент стався біля будівлі головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській.
За його словами, він і Сніцарчук знімали побиття ”свободівців” невідомими людьми спортивної статури.
”На нас напали близько 10 людей в спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били ”свободівців”, і їм це категорично не сподобалося”, - розповів фотограф.
За його словами, чоловіки побили їх до крові, зокрема в Сніцарчук розбита губа та побиті руки, телефон також розбитий. Сам Содель, який намагався її захистити, також отримав легкі ушкодження.
Він залишився на місці події оформлювати протокол про злочин, в той час як Сніцарчук забрали до лікарні швидкої допомоги для зняття побоїв.
За словами Соделя, міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.
Пізніше правоохоронці пообіцяли об`єднати інцидент щодо побиття ”свободівців” та журналістів в одну справу, однак на даний момент ”вони просто зникли”.
Разом з тим, прес-служба ”Батьківщини” повідомила, що голова її фракції Арсеній Яценюк вимагає термінової зустрічі з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком через звіряче побиття журналістки ”5 каналу” Ольги Сніцарчук і фотокореспондента ”Комерсанта” Владислава Соделя.
Голова комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко направив звернення до Захарченка через побиття журналістів.
”Дії учасників антифашистського мітингу, організованого владою, насправді виявилися сучасним проявом фашизму нашій країні”, - наголосив Томенко.
У зверненні члени комітету вимагають від Захарченка негайно втрутитися у ситуацію і притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину.
Відповідне звернення підтримали всі члени комітету від опозиції, зокрема, Олександр Абдуллін, Микола Княжицький, Олена Кондратюк, Юрій Стець.
Томенко також повідомив, що в терміновому порядку ініціюватиме засідання комітету.