ПриватБанк відкриє журналістам банківський ринок майбутнього

23 травня ПриватБанк запрошує українських журналістів і блогерів на зустріч, присвячену революційним банківським новинкам від одного з головних новаторів фінансового світу. Під час зустрічі топ-менеджери банку особисто розкажуть і, головне, покажуть найцікавіші технології, над якими банк працював останні кілька років.

"Я збираюся розповісти про дві послуги, які, як мені здається, справлять реальний позитивний ефект на економіку країни", - говорить голова правління ПриваБанк Олександр Дубілет.

Крім того, банкіри розкажуть і про те, як розплачуватися за покупки за допомогою QR-коду, як Google Glass змінить банківське обслуговування, і представлять ще багато цікавої інформації, яку можна використовувати не тільки з професійної точки зору, але і для себе особисто.

"Ми зробимо кілька ємних, але при цьому лаконічних презентацій. Вони будуть цікаві всім колегам-журналістам, навіть якщо ви не спеціалізуєтесь на тематиці банків і технологіях", - зазначає маркетинг-директор ПриватБанку Дмитро Дубілет.

Зустріч стартує 23 травня о 17-00 у Києві в "Олімпійському дворику" НСК "Олімпійський". Акредитуватися на захід можна за пару хвилин на спеціальній сторінці в Інтернеті. Кожному учаснику зустрічі ПриватБанк спільно з MasterCard безкоштовно вручать елітну карту MasterCard World.