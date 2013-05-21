Круглий стіл «Як утилізувати електронні відходи за європейськими стандартами?»

30 травня 2013 року о 10:30 у великому конференц-залі НАНУ (м. Київ, вул. Володимирська, 55) розпочнеться круглий стіл на тему «Як утилізувати електронні відходи за європейськими стандартами?».

Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» презентує перші результати проекту «Громадське лобіювання впровадження в Україні європейських підходів до вирішення проблеми електронних відходів» за підтримки Європейської програми міжнародного фонду «Відродження».

На круглому столі буде представлено огляд політики поводження з електронними відходами в Україні та Європейському Союзі, напрацьовані експертні рекомендації щодо комплексного вирішення проблеми електронних відходів в Україні згідно зі стандартами ЄС, а також існуючі практики врегулювання питань поводження з електронними відходами в країнах ЄС та Україні.

Учасники:

Фахівці та експерти, які працюють у сфері поводження з відходами, представники центральних і місцевих органів влади, представництв, програм, міжнародних проектів, наукових установ та навчальних закладів, тематичних неурядових організацій України та Польщі, європейського й українського бізнесу.

Потрібна акредитація: (067) 403 26 09; info@mama-86.org.ua