Регіони: бійці підробили бейджі, що засвідчують належність до антифашистів
Голова Всеукраїнської організації "Молоді регіони" Андрій Пінчук стверджує, що "бойовики", які влаштували бійку 18 травня, були на території мітингу "антифашистів" задовго до його початку.
Про це він заявив в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.
"Ну якщо ми побачимо. То коли вони стояли, ці хлопці, вони стояли в той час, коли мітинг взагалі ще не планував починатися. В той час поруч якраз збирався мітинг опозиції. Буквально через 50 метрів", - заявив Пінчук.
На зауваження журналістів про те, що хлопці мали бейджі, які засвідчували їхню належність до мітингу "антифашистів", він зазначив: " Бейджики зробити – та дайте мені будь-який кольоровий принтер, написати можна все, що завгодно…".
Як відомо, бійку під час мітингу опозиції почали знімати кореспондент "П'ятого каналу" Ольга Сніцарчук і фотокореспондент "Ъ" Владислав Содель. Це не сподобалось молодикам, і вони побили журналістів до крові.
У понеділок МВС почало службове розслідування з приводу бездіяльності своїх співробітників під час побиття журналістів 18 травня.