Регіони: бійці підробили бейджі, що засвідчують належність до антифашистів

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"Ну якщо ми побачимо. То коли вони стояли, ці хлопці, вони стояли в той час, коли мітинг взагалі ще не планував починатися. В той час поруч якраз збирався мітинг опозиції. Буквально через 50 метрів", - заявив Пінчук.

На зауваження журналістів про те, що хлопці мали бейджі, які засвідчували їхню належність до мітингу "антифашистів", він зазначив: " Бейджики зробити – та дайте мені будь-який кольоровий принтер, написати можна все, що завгодно…".

Як відомо, бійку під час мітингу опозиції почали знімати кореспондент "П'ятого каналу" Ольга Сніцарчук і фотокореспондент "Ъ" Владислав Содель. Це не сподобалось молодикам, і вони побили журналістів до крові.

У понеділок МВС почало службове розслідування з приводу бездіяльності своїх співробітників під час побиття журналістів 18 травня.