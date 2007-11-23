Із Закарпаття вивезуть до Гамбурга 260 тонн пестицидів... і спалять

Із Закарпаття вивезуть 260 тонн пестицидів та спалять їх у німецькому Гамбургу.

Як повідомили УНІАН в Державній екологічній інспекції в Закарпатській області, процес вивезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на Закарпатті вже розпочато. Вантаж слідуватиме з України через митний пункт пропуску Ягодин до Польщі, а відтак до м. Гамбург (Німеччина).

За даними екологів, в процесі діяльності сільськогосподарських підприємств ще з часів СРСР лише на території Закарпаття накопичилися сотні тонн заборонених, непридатних до використання та невизначених хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР). За результатами інвентаризації станом на 17 травня 2007 року на Закарпатті обліковано 354,022 тонни цих речовин, а на території ВАТ "Хустський агрокомплекс" - 154 тонни забрудненого пестицидами ґрунту.

За період 2003-2004 років на території області було розпочато роботи з їх контейнеризації. Тоді 44,646 тонн ХЗЗР було запаковано в 41 контейнер. Виготовлення контейнерів та проведення робіт з контейнеризації проводилось за рахунок фінансування з державного фонду (200 тис. грн.). Однак контейнери не гарантують безпечного зберігання та вони руйнуються, тому необхідно утилізувати заборонені до застосування хімічні речовини на спеціалізованому підприємстві.

Питання подальшого поводження з цим видом відходів неодноразово розглядалось на нарадах та засіданнях комісій облдержадміністрації та було винесено на розгляд розширеного спільного засідання колегій Мінприроди та Закарпатської ОДА 22 вересня 2006 року. На виконання рішення колегій на території області було організовано виконання робіт із знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 450 тис грн. За межі області з території Великоберезнянського району було вивезено на знешкодження 33,3 тонни ХЗЗР. Крім того, за рахунок коштів районного фонду охорони навколишнього природного середовища з двох господарств на території Ужгородського району вивезено на утилізацію 14,493 тонни речовин.

Цього року між Мінприроди та ТОВ «Науково-виробниче товариство «Динаміка» (м. Запоріжжя) на підставі результатів відкритих торгів укладено договір про закупівлю послуг від 21 серпня 2007 року № 99 «Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, в тому числі з підготовки та вивезення їх за межі України». За підсумками проведеного тендера, утилізацію цих ХЗЗР проводитиме німецька фірма “AVG” (Abfail-Verwertungs-Geselschaft mbH) м. Гамбург. Для виконання зазначених робіт з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 16,5 млн. грн. Відповідно до умов цього договору загальний обсяг відходів, що підлягає знешкодженню становить 1000 тонн, в тому числі на території Закарпатської області – 260 тонн, Одеської області – 283 тонни, Хмельницької області – 410 тонн, Чернівецької області – 47 тонн.

Наказом Мінприроди України від 29 вересня 2007 року №502 створено відповідну комісію з приймання робіт за договором від 21.08.07 №99, до складу якої включено і начальника державної екологічної інспекції в Закарпатській області М.САДОХУ.

Вивезення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин розпочато з Закарпатської області 20 листопада 2007 року. ТОВ “НВТ ”Динаміка” зі складу в с. Тересва Тячівського району в автофургони завантажено першу партію хімічних відходів та відправлено з України до Німеччини транзитом через Польщу.

Впродовж всього процесу державна екологічна інспекція в Закарпатській області здійснюватиме контроль виконання умов договору в частині проведення робіт по збиранню, належному зберіганню у спеціально відведених місцях, пакуванню (затарюванню) відходів, здійсненням повного очищення територій та приміщень, на яких проводились роботи, перевезенням вантажів по території області, а також в межах своєї компетенції проводитиме митне оформлення відходів.

Відвантаження відходів проходить під керівництвом технічного директора ТОВ «Науково-виробниче товариство «Динаміка» Олександра ЖУРАВСЬКОГО, представника німецької фірми “AVG” (Abfail-Verwertungs-Geselschaft mbH) Арвідаса КВЕТКАУСКАСА.

ТОВ “НВТ ”Динаміка” зі складу в с. Тересва Тячівського району в автофургон завантажено 17,5 тонни хімічних відходів. Наразі вантаж проходить митне оформлення. Вчора розпочато завантаження другого автофургону.