Українські журналісти влаштують свій турнір з футболу

Перший Всеукраїнський турнір з футболу серед команд засобів масової інформації відбудеться з ініціативи Національної спілки журналістів 25 травня у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСЖУ.

Захід, у якому візьмуть участь команди з різних регіонів України, загальнонаціональних та обласних ЗМІ, проходитиме на території ДЮСШ №15 (вул. Маршала Якубовського, 7-А).

Відкриття змагань о 9.30.

Організаторами турніру є Національна спілка журналістів України, Федерація футболу України, Федерація футболу м. Києва, Асоціація аматорського футболу України.