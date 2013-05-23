У Черкасах суд зобов’язав міськраду перерахувати надмірну квартплату за 3 роки

Черкаський окружний адміністративний суд 21 травня зобов’язав комунальні підприємства Черкаської міської ради провести перерахунок коштів за комунальні послуги, надмірно сплачених населенням з 1 грудня 2008 року по 1 квітня 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області.

суд задовольнив позов прокурора міста Черкаси до комунальних підприємств Черкаської міськради «Соснівська служба утримання будинків», «Придніпровська служба утримання будинків», «Служба утримання будинків «Митниця».

Суд зобов’язав ці комунальні підприємства здійснити перерахунок коштів надміру нарахованої на підставі рішення виконавчого комітету Черкаської міськради від 25 листопада 2008 року «Про встановлення вартості житлово-комунальної послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій» вартості житлово-комунальних послуг споживачам у місті Черкаси. (Цим рішенням вартість квартплати збільшилася майже вдвічі - УНІАН)

Нове нарахування за період з 1 грудня 2008 року по 1 квітня 2011 року повинно бути здійснене у відповідності до постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 15 червня 2009 роу згідно тарифів, встановлених рішенням №1473 від 16 жовтня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року Вищий адміністративний суд України суд відмовив у задоволенні касаційної скарги виконкому Черкаської міськради, і залишив у силі постанову Черкаського окружного адміністративного суду та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету Черкаської міської №1747 від 25 листопада 2008 року «Про встановлення вартості житлово-комунальної послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій».

Прокурор міста Черкаси звернувся в березні 2013 року з позовом до Черкаського окружного адміністративного суду про зобов’язання КП «Соснівська СУБ», «Придніпровська СБУ», «СУБ «Митниця» вчинити перерахунок вартості житлово-комунальних послуг.