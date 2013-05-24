Чехія збільшить імпорт українського зерна

Згідно з повідомленню, міністр Мінагропроду Микола Присяжнюк і міністр сільського господарства Чеської Республіки Петер Бендл у ході робочої зустрічі домовилися про посилення співпраці між країнами на зерновому ринку.

Крім того, міністри обговорили можливості співпраці у сфері біоенергетики і хмелярства.

«Україна зацікавлена у співпраці з Чехією, зокрема, в галузях біопального, біоенергетики і хмелярства, оскільки в Чехії ці напрями дуже розвинені. І ми готові надавати державну підтримку такій співпраці. Також ми попрацюємо і над законодавством, яке регулює ці галузі в Україні, щоб воно співпадало з європейським», - цитує прес-служба Присяжнюка.

Довідка УНІАН. За інформацією Державної митної служби, Україна в 2012 році не експортувала пшеницю і ячмінь до Чеської Республіки, тоді як імпорт пшениці з Чехії в Україну минулого року становив 353 тонни, а ячменю – 1,7 тис. тонн.

Товарооборот між країнами у 2012 році становив 1,4 млрд дол.