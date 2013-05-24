Опитування: Міліції довіряє 1% українців

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН України, які цитує Українська Правда.

Українці відзначають, що найбільшу роль у житті українського суспільства відіграють мафія та злочинний світ (39%), лідери політичних партій (32%) та підприємці і бізнесмени (31%).

Працівники міліції та служби безпеки, на думку українців, мають малий вплив (14%).

При цьому міліції повністю довіряють лише 1% українців, радше довіряють 8%, не змогли сказати, чи довіряють 25%, радше не довіряють 36% та зовсім не довіряють 31%.