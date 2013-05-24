На Десні - пік весняної повені

На Десні поблизу Чернігова проходить пік весняної повені.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, пік весняної повені на Десні поблизу Чернігова спостерігається з відміткою 662 см над нулем поста. Загалом рівень води у річці з початку повені біля обласного центру Чернігівщини збільшився на 345 см.

Як уточнили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради, пік повені сформувався пізніше прогнозованих термінів (прогнозували 5-15 травня). Однак серйозних наслідків у вигляді значних підтоплень повінь не завдала.

За інформацію управління, через пізніший пік повені купальний сезон у місті офіційно відкриється на два тижні пізніше традиційних термінів - з 14 червня.

Загалом у межах Чернігівської області на р. Дніпро спостерігається спад рівнів води. Проте нижче м. Чернігова на Десні продовжується повільне підняття води. Вода стоїть на заплавах великих річок.

До цього часу в області залишаються підтопленими повеневими водами 5 населених пунктів, а пряме транспортне сполучення порушено з 18 населеними пунктами.