Прокуратура зайнялася бездіяльністю міліції під час подій 18 травня

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, на даний час до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо неналежного виконання службових обов’язків працівниками міліції.

Кримінальне провадження відкрито за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 367 КК України – «Службова недбалість».

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління МВС Україні в Києві Валерій Коряк запевняв, що за результатами перевірки до відповідальності будуть притягнуті ті працівники міліції, які проявили нерішучість і не захистили журналістів, яких побили під час акцій протесту 18 травня у центрі столиці.