Керівництво пообіцяло покарати «нерішучих» у захисті журналістів міліціонерів

Начальник Головного управління МВС Україні в Києві Валерій Коряк запевняє, що за результатами перевірки до відповідальності будуть притягнуті ті працівники міліції, які проявили нерішучість і не захистили журналістів, яких побили під час акцій протесту 18 травня у центрі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламентського Комітету з питань свободи слова .

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“На теперішній час нами зафіксовано тих працівників, які стояли поруч і не вчиняли дій, які проявили нерішучість... Всіх, хто стояв поруч і дивився, як скакав той Тітушко, вони будуть притягнуті до відповідальності”, - сказав Коряк.

За його словами, конфлікт було припинено лише тоді, коли в нього втрутилися співробітники спецпідрозділів.

Також, за словами Коряка, на сьогоднішній день в рамках розслідування кримінальної справи щодо побиття журналістів вже допитано близько 150 осіб, включаючи співробітників міліції та інших свідків інциденту, і допити продовжуватимуться.

Водночас Коряк поінформував, що працівниками правоохоронних органів затримано ще декілька осіб, які брали участь у сутичках на вулиці Великій Житомирській, всі вони доставлені до правоохоронних органів і допитуються.

Разом з тим Коряк визнав, що особи, які вчинили бійку, дійсно є угрупованням.

“Це дійсно була група. Ми це зараз досліджуємо. Безумовно, ми її зараз відпрацьовуємо, і ми встановлюватимемо, хто їх наймав. Просимо почекати і потім ми цю інформацію оприлюднимо”, - зазначив керівник міліцейського главку.

Крім того, він повідомив, що відкрито кримінальне провадження і щодо осіб, які нанесли тілесні ушкодження людям, котрі перебували у бронетранспортері.

“Також відкрито кримінальне провадження. Ми зараз встановлюємо тих осіб, які були там, і вони також будуть притягнуті до кримінальної відповідальності”, - зазначив Коряк.

На одне із запитань, яке стосувалося того, що за троє людей перебували під час заворушень на даху готелю “Інтерконтиненталь”, він сказав, що наразі не може дати відповідь.

“Те, що стосується тих осіб, які знаходились на даху, - давайте ми ситуацію дослідимо. Ми зараз це відео вивчаємо”, - зазначив Коряк.