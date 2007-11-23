Залізничні квитки обіцяють продавати через Інтернет

«Укрзалізниця» в 2008 році планує почати реалізацію залізничних квитків для пасажирів через Інтернет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу перший заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

Крім того, за його словами, вже цього року «Укрзалізниця» почне впровадження системи розрахунку за придбання квитків на поїзд за допомогою банківських платіжних карток. За даними О.ІВАНЬКА, до кінця року на вокзалах найбільших обласних центрів - Києва, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова буде встановлено 158 терміналів для розрахунку за допомогою банківських карток.

У зв`язку з цим, зазначив О.ІВАНЬКО, рішення про скасування іменних проїзних документів на залізниці, які ініціювала «Укрзалізниця», було прийнято своєчасно, оскільки «прізвище в квитку стало б неактуальним у 2008 році».

Нагадаємо, постанова Кабінету Міністрів України №1320 від 14 листопада 2007 року щодо оформлення проїзних документів на поїзди без надання паспорта або інших документів, які засвідчують особу, набула чинності з 21 листопада 2007 року.

Оформлення проїзного документа, що дає право на пільговий і безкоштовний проїзд, здійснюється при пред`явленні оригіналів документів, які підтверджують таке право, і до квитка вносяться прізвище, ім’я та по батькові пасажира і номера документа.

У приміських квитках прізвище та ініціали також не відзначаються.

Крім того, постановою Кабміну передбачено, що пошкоджені проїзні документи (склеєні, підмочені, обгорілі, розірвані тощо) поновлюються у разі збереження на проїзному документі інформації в обсягу, достатньому для його ідентифікації.