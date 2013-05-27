В Одесі в дельфінарії народилося дельфінятко (фото та відео)
20:17, 27 травня 2013Суспільство
1332 0
В одеському дельфінарії «Немо» сьогодні народилося дельфінятко.
В Одесі народилося дельфінятко / Фото Думская.net
Про це УНІАН повідомили у дельфінарії.
Згідно з повідомленням, батьки малюка — тихоокеанські дельфіни-афаліни Мідорі й Тоша. Дельфінятко та мама абсолютно здорові й почуваються чудово.
Відео пологів:
«Важить малюк близько 30 кг, зріст — близько 70 см. Мама, ветеринари і тренери не відходять від новонародженого. Перші кілька місяців після народження мама ні на мить не залишить малюка без нагляду. Дельфінятко постійно перебуває поруч із мамою, яка годує його молоком», - повідомили в дельфінарії.
На тему: Україна відновила підготовку бойових дельфінів для ВМС
Зазначається, що народження тихоокеанських дельфінів-афалін у штучному середовищі мешкання — подія рідкісна.
В Одесі народилося дельфінятко / Фото Думская.net
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter