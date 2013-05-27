В Одесі в дельфінарії народилося дельфінятко (фото та відео)

Про це УНІАН повідомили у дельфінарії.

Згідно з повідомленням, батьки малюка — тихоокеанські дельфіни-афаліни Мідорі й Тоша. Дельфінятко та мама абсолютно здорові й почуваються чудово.

Відео пологів:

«Важить малюк близько 30 кг, зріст — близько 70 см. Мама, ветеринари і тренери не відходять від новонародженого. Перші кілька місяців після народження мама ні на мить не залишить малюка без нагляду. Дельфінятко постійно перебуває поруч із мамою, яка годує його молоком», - повідомили в дельфінарії.

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Зазначається, що народження тихоокеанських дельфінів-афалін у штучному середовищі мешкання — подія рідкісна.