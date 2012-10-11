Джерело: Україна відновила підготовку бойових дельфінів для ВМС

Про це повідомив РІА Новини джерело в силових структурах в Севастополі.

"Зараз у державному океанаріумі України в Севастополі готують десять дельфінів-афалін для виконання спецзадач військового флоту України, регулярно в акваторії Севастополя українські військові проводять тренування тварин з пошуку предметів на дні моря", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, в 90-ті роки деяких дельфінів використовували в медичних цілях для лікування дітей-інвалідів, що дозволило заробляти кошти для утримання інших тварин.

"Але за великим рахунком програма підготовки тварин у військових цілях не припинялася ніколи, але й не афішувалася", - сказало джерело.

Співрозмовник повідомив, що в програму підготовки входять заняття з обстеження ділянок моря, де знаходяться військові предмети. Тварин також тренують за бойовою програмою атак на підводних диверсантів і кораблі. Для цього на голові дельфіна кріпиться або ніж, або пістолет.

"Зараз ми плануємо навчання з протидії атаці диверсантів з метою захисту кораблів в бухті і на рейді", - сказало джерело.

Дельфінів для потреб радянського ВМФ готували в Севастополі з 1973 року. Спеціально підготовлені тварини знаходили зброю і військову техніку на дні моря, могли атакувати бойових плавців і кораблі супротивника закріпленими на голові зброєю та вибухівкою. Після розвалу СРСР і розділу Чорноморського флоту військова частина, в якій готували бойових дельфінів, перейшла українській стороні разом з фахівцями. Дельфіни стали використовуватися в мирних цілях - для лікування дітей-інвалідів.

На сьогодні у світі існують тільки два центри підготовки бойових дельфінів - це база Сан-Дієго (США) та Севастополь.