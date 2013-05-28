Севастополь потерпає від спраги – місто щогодини втрачає воду

Севастополь з метою недопущення зневоднення Чорноріченського водосховища почав закачувати по 72-кілометровому водоводу з Міжгірського водосховища дніпровську воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Федір Рубанов.

«Ситуація, ви бачите, драматична з опадами. Чорноріченське водосховище міліє не щоднини, а щогодини, тому без дніпровської води ми просто не обійдемося», - сказав він.

«Ми почали закачування води, і сподіваюся, що місто у літню пору буде повною мірою забезпечено прісною водою, зі усіма вимогами санітарних норм», - додав Рубанов.

На його думку, воду, що подається зараз до Севастополя, важко назвати дніпровською.

«Її навіть дніпровською не назвеш, це кримська вода, яка формується за рахунок кримських джерел. Потім вона надходить до Чорноріченського водосховища, змішується. Вона йде вже підготовленою, у нас вона теж готуватиметься відповідним чином, щоб відповідати санітарним нормам», - відзначив чиновник.

Рубанов також повідомив, що на сьогодні об'єм запасів води у Чорноріченському водосховищі становить близько 20 млн. куб м.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2012 року перший заступник голови СМДА Сергій Савенков на засіданні президії міської ради заявив, що рівень води у Чорноріченському водосховище досяг критичної позначки - 13-14 млн куб. м, даний показник становить 1,5-2 місячного запасу води для міста.

Приблизно у ті самі дні голова СМДА Володимир Яцуба заявив, що, як очікується, з резервного фонду держбюджету буде виділено 36 млн грн на відновлення водоводу і оплату подачі до міста дніпровської води.

19 січня поточного року Савенков заявив, що останнім часом у Севастополі проведена робота з відновлення резервного варіанту водопостачання - ремонту 72-кілометрового водоводу з Міжгірського водосховища (належить Сімферополю) до Чорноріченського водосховища.

«Тому що, очевидно, що Севастополь без дніпровської води не обійдеться, а водопровід з дніпровською водою останнього разу працював у 2001 році», - додав чиновник.

Водопровід відновлений за рахунок власних, оборотних коштів КП «Севміськводоканал» і за рахунок виділення коштів з резервного фонду міського бюджету.

Рішенням Кабінету міністрів Севастополю нинішньої весни було виділено 9,29 млн грн на придбання дніпровської води.

Довідка УНІАН. Чорноріченське водосховище є основним джерелом водопостачання Севастополя. Воно розташоване у Байдарській долині і має повний об'єм у разі наповнення 64 млн куб. м води, площа водного дзеркала - 600 га. Основна маса води у водосховищі надходить з гряди кримських гір, а також у результаті сніготанення, опадів у вигляді дощу.